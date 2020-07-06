2020-07-06T14:16:45+03:00
Происшествия

Маршрутка с пассажирами врезалась в столб в Саратове

Четыре человека пострадали
Екатерина Семенова
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Фото очевидца из соцсетейФото очевидца из соцсетей
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Днем 6 июля в Саратове маршрутка врезалась в столб.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла на улице Орджоникидзе, 24«б».

По предварительной версии, Водитель маршрутки №105 не справился с управлением. Она врезалась в столб. Четырем пассажирам потребовалась помощь. ГИБДД выясняет обстоятельства аварии.

ДТП с маршруткой в Саратове.Видео из соцсетей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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