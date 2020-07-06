Маршрутка с пассажирами врезалась в столб в Саратове
Днем 6 июля в Саратове маршрутка врезалась в столб.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла на улице Орджоникидзе, 24«б».
По предварительной версии, Водитель маршрутки №105 не справился с управлением. Она врезалась в столб. Четырем пассажирам потребовалась помощь. ГИБДД выясняет обстоятельства аварии.
ДТП с маршруткой в Саратове.Видео из соцсетей
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU