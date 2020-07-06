В ООО «КВС» рассказали, где в Саратове плланируют заменить водопроводы

6 Июль 2020 2020-07-06T14:02:05+03:00

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ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в ходе реализации инвестиционной программы приступило к строительству новых водопроводных коммуникаций, которые позволят вывести из эксплуатации несколько повысительных насосных станций (ВПНС). Дальнейшее содержание и эксплуатация данных ВПНС нецелесообразно, так как каждая из перечисленных ниже установок способна обеспечить водоснабжением лишь 1-2 дома, а для содержания самих станций требуются значительные трудовые и материальные затраты.

Принято решение оптимизировать режим работы насосных станций и переподключить абонентов к новым сетям и более крупным насосным станциям. В рамках данных мероприятий будут также заменены водопроводные вводные коммуникаций на современные полиэтиленовые трубы, которые позволят обеспечивать нормативную подачу воды в дома. Используемые в ходе строительства и реконструкции материалы отвечают всем современным экологическим и техническим требованиям, срок их эксплуатации составит не менее 50 лет.

Всего в ходе данных работ планируется строительство новых водопроводных сетей:

- по ул. Шехурдина от 3-го Студенного пр. до ул. Шехурдина, 64 (переключение на зону действия насосной станции «Техстекло», для вывода из работы насосных станций «Шехурдина, 62» и «Шехурдина, 64»);

- от ул. Зеркальной до пр. Строителей, 29 (переключение на зону действия насосной станции «Техстекло», для вывода из работы насосной станции «Пр. Строителей, 29»);

- от ул. Посадского, 235/243 до ул. Пугачева, 159 (для вывода из работы насосной станции «РИСМ»);

- ул. Антонова, 10 до ул. Производственная, 44 (переключение на зону действия насосной станции «Антонова, 10», для вывода из работы насосной станции «Производственная, 44»);

- по 2-му Московскому пр. от жилого дома № 4 жилого дома № 1, по 3-му Московскому пр. от жилого дома № 7 до жилого дома № 13, в районе 3-го Московского пр., 19 (для переключения абонентов на зону действия насосной станции «ВСО», с выводом из работы насосной станции «3-й Московский пр., 19»);

- от ул. Миллеровская, 62б до ул. Миллеровская, 62а и ул. Южная, 59, от ул. Огородная, 223, до насосной станции «1-й Огородный туп.», от насосной станции «1-й Огородный туп.» до ул. Миллеровская, 71 (для переключения абонентов на зону действия насосной станции «1-й Огородный туп.», с выводом из работы насосной станции «Миллеровская»).

ИСТОЧНИК KP.RU