В Минздраве объяснили рост младенческой смертности в Саратовской области

6 Июль 2020 2020-07-06T15:35:53+03:00

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На брифинге 6 июля в минздраве Саратовской области замминистра Асят Выкова пояснила, что по итогам 4 месяцев в регионе действительно, младенческая смертность несколько выросла. Но не в два раза, как писали в СМИ со ссылкой на данные Росстата.

- Младенческая смертность несколько выросла - 32 случая смерти детей до года. Из них семь случаев перешли с декабря прошлого года. С этим и связан рост. А так 24 случая в 2019 году и в 2020 году — 25 случаев, - пояснила Выкова.

Надо отметить, что в 2019 году за первые четыре месяца было 15 таких смертей.

Советник министра здравоохранения Александр Колоколов пояснил, что причины смерти не всегда связаны с организацией медпомощи. Бывают внешние причины — утопление, ДТП и другие.

- К этой статистике следует относиться очень аккуратно. По каждой причине проводиться тщательный анализ. Если видим нарушения в части оказания медпомощи, то направляем материалы в следственные органы — заявил Колоколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU