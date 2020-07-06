Саратовец наворовал на 139 тыс. рублей и попал в колонию
Суд признал 33-летнего рецидивиста из Саратова виновным в трех кражах и столько же попыток покушения на это.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, осенью 2019 года мужчина вынес из магазинов «Метро кэш энд Керри», «Спортмастер», «Тандер», «Магнит» товар на общую сумму свыше 123 тыс. рублей.
Похищенное он продал, а вырученные деньги потратил на себя.
Из двух последних торговых точек, а также «Ленты» он пытался унести вещи на сумму около 16 тыс. рублей, но его задержали.
Теперь злоумышленник проведет год в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU