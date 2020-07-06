Названы причины высокой заболеваемости сифилисом в Саратовской области

6 Июль 2020 2020-07-06T13:00:09+03:00

Несколько случаев были завезены из других стран

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В министерстве здравоохранения Саратовской области объяснили ситуацию по заболеваемости сифилисом в регионе.

Как сообщила Асят Выкова, замминистра здравоохранения Саратовской области, в последние году наблюдается динамическое снижение по заболеваниям, передающихся половым путем.

Однако по абсолютным показателям она остается высокой, по сравнению с общероссийскими.

Так, за 2019 год в регионе зарегистрировано 695 случаев сифилиса. Из заболевших 16 человек прибыли из других стран, в том числе, из Украины.

Высокую заболеваемость Асат Выкова объяснила разбитой лабораторной сетью в регионе и активной работой дерматологовенерологической службой. Это позволяет лучше выявлять болезнь.

Напомним, ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым заболеваемость сифилисом в Саратовской области — самая высокая в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU