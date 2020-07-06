Под Саратовом полыхал крупный пожар
Площадь возгорания составила 150 кв.м
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Вчера, 5 июля, в 19:27 шестеро пожарных и две единицы техники выехали тушить неэксплуатируемое кирпичное здание на улице Докучаева в Саратове.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МЧС.
Возгорание на площади 150 кв.м ликвидировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU