Саратовская область не может войти во второй этап снятия ограничений
Саратовская область не готова ко второму этапу снятия ограничений.
Как сообщила на брифинге в министерстве здравоохранения заместитель главы Роспотребнадзора области Надежда Матвеева, коэффициент распространения заболеваемости в регионе составляет сейчас 0,94.
При этом для вхождения во второй этап, он должен быть не более 0,8.
Напомним, в области уже несколько дней подряд число заболевших менее 100 человек в сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU