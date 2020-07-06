Саратовская область не может войти во второй этап снятия ограничений

6 Июль 2020 2020-07-06T12:44:04+03:00

Заболеваемость пока слишком высокая Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не позволяет слишком высокий коэффициент распространения заболеваемости коронавирусом

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Саратовская область не готова ко второму этапу снятия ограничений.

Как сообщила на брифинге в министерстве здравоохранения заместитель главы Роспотребнадзора области Надежда Матвеева, коэффициент распространения заболеваемости в регионе составляет сейчас 0,94.

При этом для вхождения во второй этап, он должен быть не более 0,8.

Напомним, в области уже несколько дней подряд число заболевших менее 100 человек в сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU