До рынка Саратовской области не дошли 55 кг наркотиков

6 Июль 2020 2020-07-06T12:14:58+03:00

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В Московской и Ярославской областях задержали трех межрегиональных наркокурьеров, которые перевозили не менее 45 кг амфетамина и 10 кг МДМА в виде 23 тысяч таблеток.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСБ России, наркотики предназначались для продажи в Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Нижегородской, Саратовской и Ростовской областей, а также в Краснодарском крае.

На злоумышленников завели уголовные дела, они находятся под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU