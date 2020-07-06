Под Саратовом заведующая ответит за фиктивное трудоустройство родственницы
Заведующая детского сада в поселке Советского района ответит в суде за злоупотребление служебными полномочиями и подлог.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия она устроила свою родственницу на должность делопроизводителя, завхоза, сторожа, дворника, рабочего по комплексному обслуживанию здания.
Все обязанности злоумышленница исполняла сама, а в документах расписывалась за нее, делала поддельные табеля учета рабочего времени и расчета зарплаты, которые передавала в районную бухгалтерию.
«Родственница» получила свыше 171 тыс. рублей.
Прокуратура пресекла эту деятельность, еще до окончания следствия женщина призналась во всем, раскаялась, возместила причиненный ущерб.
В суд направлено ходатайство следователя о ее штрафовании.
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ИСТОЧНИК KP.RU