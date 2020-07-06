2020-07-06T12:00:42+03:00
Происшествия

Семья из Саратова разбилась в ДТП под Волгоградом

Авария произошла в Светлоярском районе утром 4 июля
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Фото ГИБДД Волгоградской областиФото ГИБДД Волгоградской области
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Смертельное ДТП произошло в 4.40 утра в минувшую субботу, 4 июля на 49 км автодороги «Волгоград - Сальск».

По предварительным данным ГИБДД Волгоградской области, водитель седана Nissan Tiida, 44-летний житель Саратовской области переутомился, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Santa Fe, за рулем которой был 49-летний житель Саратовской области.

Прибывшие меджики госпитализировали обоих водителей и 46-летнюю пассажирку Hyundai.

49-летняя женщина и 12-летняя девочка, которые были в Nissan, погибли на месте от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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