Семья из Саратова разбилась в ДТП под Волгоградом

6 Июль 2020 2020-07-06T12:00:42+03:00

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Смертельное ДТП произошло в 4.40 утра в минувшую субботу, 4 июля на 49 км автодороги «Волгоград - Сальск».

По предварительным данным ГИБДД Волгоградской области, водитель седана Nissan Tiida, 44-летний житель Саратовской области переутомился, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Santa Fe, за рулем которой был 49-летний житель Саратовской области.

Прибывшие меджики госпитализировали обоих водителей и 46-летнюю пассажирку Hyundai.

49-летняя женщина и 12-летняя девочка, которые были в Nissan, погибли на месте от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU