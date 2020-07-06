Семья из Саратова разбилась в ДТП под Волгоградом
Авария произошла в Светлоярском районе утром 4 июля
Фото ГИБДД Волгоградской области
Изменить размер текста:
Смертельное ДТП произошло в 4.40 утра в минувшую субботу, 4 июля на 49 км автодороги «Волгоград - Сальск».
По предварительным данным ГИБДД Волгоградской области, водитель седана Nissan Tiida, 44-летний житель Саратовской области переутомился, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Santa Fe, за рулем которой был 49-летний житель Саратовской области.
Прибывшие меджики госпитализировали обоих водителей и 46-летнюю пассажирку Hyundai.
49-летняя женщина и 12-летняя девочка, которые были в Nissan, погибли на месте от полученных травм.
ИСТОЧНИК KP.RU