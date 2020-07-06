Спасатели сняли котенка с крыши магазина в Саратове

6 Июль 2020 2020-07-06T11:59:12+03:00

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В Саратове спасатели сняли с крыши котенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, вызов поступил от сотрудников магазина «Спутник» на 3-м Овсяном проезде, 1«а» в Волжском районе. Они рассказали, что котенок мяукает на крыше, но снять животное самостоятельно они не могут.

Спасатели поднялись на крышу магазина по трехколенной лестнице. Котенка удалось найти не сразу. Лишь по громкому писку сотрудники горспаса обнаружили пушистого малыша между металлическими листами. Он застрял и не мог выбраться самостоятельно.

Спасатели высвободили животное и передали его сотрудникам магазина.

Малыша сняли с крыши и передали сотрудникам магазина. Фото Саратовской городской службы спасения

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ИСТОЧНИК KP.RU