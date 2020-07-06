2020-07-06T11:53:46+03:00
Общество

Ленинский район Саратова остался без воды

Идут работы на коммуникациях
Дарья Вострикова
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Сегодня, 6 июля, без воды остался ряд улиц в Ленинском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет об улице Чехова 1-8 и Днепропетровской 10, 12, 16.

Водоснабжение обещают вернуть до 16:00, как только закончатся работы на водопроводе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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