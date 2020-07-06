Саратовцы меньше интересуются готовым бизнесом

6 Июль 2020 2020-07-06T11:49:11+03:00

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По сравнению за первый и второй квартал 2020 года спрос на готовый бизнес в Саратове упал на 29%, цены на 22%. Об этом сообщили аналитики «Авито».

Горожане на 28% стали больше интересоваться сельхозкомпаниями, на 24% и 26% меньше бизнесом в сфере услуг и торговли.

Ощутимо снизился спрос на предприятия из сферы развлечений и общепита, на 51% и 41% соответственно. Дело в том, что эти отрасли пострадали из-за коронавируса и при начале работы придется вкладываться столько, сколько если бы человек начинал с нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU