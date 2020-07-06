Коммунальный фонтан пробился возле правительства Саратовской области

6 Июль 2020 2020-07-06T11:46:29+03:00

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В Саратове напротив здания правительства забил коммунальный фонтан.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, струя воды пробивается из-под асфальта на Московской, неподалеку от остановки «Улица Радищева».

Вода заливает проезжую часть. В комментариях под видео, которое опубликовано пользователем Сергеем Айларовым в группе «Саратов онлайн», горожане шутят, что это еще одна достопримечательность.

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ИСТОЧНИК KP.RU