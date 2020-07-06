Балаковский техникум обучал несуществующих студентов
В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело о служебном подлоге.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, поддельные сведения были внесены в официальные документы местного техникума.
По версии следствия, в 21016 году в техникум были зачислены четыре студента для обучения до 2019 года. Однако на самом деле они не обучались, хотя учреждение получило на них субсидию в размере 616 727 рублей. При этом в министерство образования Саратовской области ежегодно предоставлялись отчеты об использовании денежных средств.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона и прокуратурой области.
Ведется расследование, запрошены документы техникума.
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ИСТОЧНИК KP.RU