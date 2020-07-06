ЕГЭ по русскому языку сдают свыше 10 тыс. выпускников из Саратовской области
Сегодня и завтра, 6 и 7 июля, в Саратовской области проходит ЕГЭ по русскому языку.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, свыше 10 тыс. человек, из которых 456 являются выпускниками прошлых лет, будут пробовать свои силы. Именно сегодня —5988 ребят, они пришли в 72 пункта для проведения экзамена.
За 3,5 часа им нужно написать 27 заданий, минимальный порог составляет 36 баллов. Сдающие экзамен 6 и 7 июля узнают свои результаты не позднее 20 и 23 числа этого же месяца соответственно.
В России проверять свои знания по этому предмету будут почти 618 тыс. человек.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU