ЕГЭ по русскому языку сдают свыше 10 тыс. выпускников из Саратовской области

6 Июль 2020 2020-07-06T11:11:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня и завтра, 6 и 7 июля, в Саратовской области проходит ЕГЭ по русскому языку.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, свыше 10 тыс. человек, из которых 456 являются выпускниками прошлых лет, будут пробовать свои силы. Именно сегодня —5988 ребят, они пришли в 72 пункта для проведения экзамена.

За 3,5 часа им нужно написать 27 заданий, минимальный порог составляет 36 баллов. Сдающие экзамен 6 и 7 июля узнают свои результаты не позднее 20 и 23 числа этого же месяца соответственно.

В России проверять свои знания по этому предмету будут почти 618 тыс. человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU