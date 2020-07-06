2020-07-06T11:11:53+03:00
Общество

ЕГЭ по русскому языку сдают свыше 10 тыс. выпускников из Саратовской области

Из них 456 заканчивали школу ранее
Дарья Вострикова
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Сегодня и завтра, 6 и 7 июля, в Саратовской области проходит ЕГЭ по русскому языку.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, свыше 10 тыс. человек, из которых 456 являются выпускниками прошлых лет, будут пробовать свои силы. Именно сегодня —5988 ребят, они пришли в 72 пункта для проведения экзамена.

За 3,5 часа им нужно написать 27 заданий, минимальный порог составляет 36 баллов. Сдающие экзамен 6 и 7 июля узнают свои результаты не позднее 20 и 23 числа этого же месяца соответственно.

В России проверять свои знания по этому предмету будут почти 618 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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