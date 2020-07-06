Артем Щукин из Саратова победил в конкурсе иллюзионистов в Южной Корее

6 Июль 2020 2020-07-06T11:11:05+03:00

Артист из России был впервые допущен к участию в конкурсе

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Саратовский иллюзионист Артем Щукин стал победителем национального конкурса в Южной Корее.

Как сообщил «КП-Саратов» художественный руководитель театра фокусов «Самокат» Сергей Щукин, свой номер Артем подготовил всего за два месяца.

- Артем отправился в Южную Корею на стажировку, для повышения уровня своего мастерства. Южная Корея - единственная страна, занимающая лидирующее положение в искусстве иллюзии, а ее артисты на протяжении многих лет побеждают на всех чемпионатах по фокусам Азии, Европы и мира (ФИСМ). В условиях пандемии коронавируса, Артем задержался в Корее почти на четыре месяца и в этих условиях за два месяца подготовил номер, с которым выступил на национальном конкурсе иллюзионистов и стал победителем, — рассказал заслуженный артист России Сергей Щукин.

Конкурс Alexander Magic Convention проводится уже в 17-й раз и впервые участие в нем принял иллюзионист из России. Артем Щукин удостоился признания от международного жюри, в состав которого вошел чемпион мира по фокусам Лукас.

Саратовец занял первое место в номинации «Манипуляция».

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ИСТОЧНИК KP.RU