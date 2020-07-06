2020-07-06T11:11:05+03:00
Общество

Артем Щукин из Саратова победил в конкурсе иллюзионистов в Южной Корее

Артист из России был впервые допущен к участию в конкурсе
Екатерина Семенова
Поделиться:
Артем Щукин стал победителем конкурса иллюзионистовАртем Щукин стал победителем конкурса иллюзионистов
Изменить размер текста:

Саратовский иллюзионист Артем Щукин стал победителем национального конкурса в Южной Корее.

Как сообщил «КП-Саратов» художественный руководитель театра фокусов «Самокат» Сергей Щукин, свой номер Артем подготовил всего за два месяца.

- Артем отправился в Южную Корею на стажировку, для повышения уровня своего мастерства. Южная Корея - единственная страна, занимающая лидирующее положение в искусстве иллюзии, а ее артисты на протяжении многих лет побеждают на всех чемпионатах по фокусам Азии, Европы и мира (ФИСМ). В условиях пандемии коронавируса, Артем задержался в Корее почти на четыре месяца и в этих условиях за два месяца подготовил номер, с которым выступил на национальном конкурсе иллюзионистов и стал победителем, — рассказал заслуженный артист России Сергей Щукин.

Конкурс Alexander Magic Convention проводится уже в 17-й раз и впервые участие в нем принял иллюзионист из России. Артем Щукин удостоился признания от международного жюри, в состав которого вошел чемпион мира по фокусам Лукас.

Саратовец занял первое место в номинации «Манипуляция».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Балаковский техникум обучал несуществующих студентов
ЕГЭ по русскому языку сдают свыше 10 тыс. выпускников из Саратовской области
Артем Щукин из Саратова победил в конкурсе иллюзионистов в Южной Корее
Состоялось открытие второго этапа конкурса World AI & Data Challenge
Сроки восстановления перил моста через Глебучев овраг — неизвестны
Бесплатные консультации для предпринимателей Саратова: Маркировка товаров
Пенсионер в Вольске едва не сгорел заживо в бане
В Саратове гость до смерти забил обшаривающего его карманы хозяина
Пьяный парень без прав разбил пять машин во дворе в Заводском районе
Саратовский ломбард принял у рецидивиста краденый телефон
Невнимательность водителей стала причиной ДТП под Саратовом
В Саратове работникам предприятия выплатили 2 млн рублей долгов по зарплате
В массовом ДТП на трассе под Саратовом пострадала женщина
РАНХиГС запустил уникальный курс «Цифровые технологии для трансформации школы»
В общежитии поселка под Энгельсом найден труп
В Саратовской области 99 человек заразились коронавирусом
В Саратове обнаружена свалка химических отходов
Мишустин выделил Саратовской области 66 млн рублей на борьбу с безработицей
В Саратове алиментщик украл из банкомата 20 тыс. рублей
Почти каждый пятый житель Саратовской области живет за чертой бедности
Разбойник избил инспектора ДПС под Саратовом
В Саратове ожидается жара до 42 градусов
В селе под Саратовом мужчина забил мать молотком по голове
Водитель и два пассажира пострадали в ДТП под Энгельсом
Водолазы вытащили из Волги тело 51-летнего рыбака
Саратовские артиллеристы представят Россию на международных «Армейских играх» в Казахстане
Неадекватного водителя госпитализировали из машины, которая перекрыла проезд по Соколовой