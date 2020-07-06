Сроки восстановления перил моста через Глебучев овраг — неизвестны

6 Июль 2020 2020-07-06T10:57:51+03:00

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Администрация Саратова прокомментировала разрушение моста через Глебучев овраг.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», там разрушились перила на протяжении около 20 метров. На месте работали спасатели.

- В выходные на мосту через Глебучев овраг образовалась пробоина в ограждении длиной 20 метров, которая была оперативно ограждена. В данный момент специалисты ООО «МостПроект» совместно с представителями комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города осуществляют осмотр, после чего будет принято техническое решение по креплению перил на мосту, — отметил заместитель городской администрации Максим Сиденко.

Что касается сроков, то длительность работ будет зависеть от технического решения. Также может потребоваться более детальная экспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU