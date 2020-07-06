Пенсионер в Вольске едва не сгорел заживо в бане

6 Июль 2020 2020-07-06T10:38:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вольске Саратовской области на пенсионере загорелась одежда.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному от медсестры Вольской ЦРБ.

Пострадавшему 89 лет. По предварительной версии, одежда на нем загорелась, когда он был в бане, вероятно из-за неосторожного обращения с огнем.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU