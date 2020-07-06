Пенсионер в Вольске едва не сгорел заживо в бане
На мужчине вспыхнула одежда
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В Вольске Саратовской области на пенсионере загорелась одежда.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному от медсестры Вольской ЦРБ.
Пострадавшему 89 лет. По предварительной версии, одежда на нем загорелась, когда он был в бане, вероятно из-за неосторожного обращения с огнем.
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ИСТОЧНИК KP.RU