В Саратове гость до смерти забил обшаривающего его карманы хозяина
В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 28-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к гибели человека.
Следствие считает, что 22 мая двое приятелей распивали алкоголь на квартире в доме по Московскому шоссе. Они заснули, а на следующий день гость почувствовал, что 41-летний хозяин обшаривает его карманы. Это расстроило мужчину, и он ушел к себе. Однако позже вернулся и начал высказывать претензии. Также он принялся избивать обидчика.
В этот момент в квартиру заглянул сосед. Злоумышленник попросил его вызвать врачей, а сам скрылся. Пострадавший был госпитализирован, но скончался в больнице 2 июня. Причиной смерти стала тупая травма головы и шеи.
Подозреваемый был задержан и полностью признал вину. Сейчас он находится под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU