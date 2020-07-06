Пьяный парень без прав разбил пять машин во дворе в Заводском районе

6 Июль 2020 2020-07-06T10:25:38+03:00

Фото с места ДТП из группы "Типичный Саратов", соцсети Вконтакте

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Вечером на улице Плякина у дома №1 автомобиль KIA Spectra на дворовой территории протаранил сразу четыре авто. Пострадали LADA, Volkswagen, Chevrolet и еще LADA Granta.

Авария произошла в 21.30.

На место происшествия прибыл наряд ГИБДД, который установил, что за рулем KIA Spectra был 19-летний парень в состоянии опьянения.

К тому же выяснилось, что у него вообще нет водительских прав.

Все обстоятельства устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU