Пьяный парень без прав разбил пять машин во дворе в Заводском районе
Рулевой KIA Spectra, протаранивший машины, вообще не имел водительских прав
Фото с места ДТП из группы "Типичный Саратов", соцсети Вконтакте
Изменить размер текста:
Вечером на улице Плякина у дома №1 автомобиль KIA Spectra на дворовой территории протаранил сразу четыре авто. Пострадали LADA, Volkswagen, Chevrolet и еще LADA Granta.
Авария произошла в 21.30.
На место происшествия прибыл наряд ГИБДД, который установил, что за рулем KIA Spectra был 19-летний парень в состоянии опьянения.
К тому же выяснилось, что у него вообще нет водительских прав.
Все обстоятельства устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU