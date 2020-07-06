Саратовский ломбард принял у рецидивиста краденый телефон

6 Июль 2020 2020-07-06T10:13:34+03:00

Мужчину отправили в колонию на восемь месяцев

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В Заводском районе Саратова 42-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, ранее мужчина уже был судим.

30 марта он распивал алкоголь у подъезда дома на Огородной. Он попросил у одной из женщин телефон якобы позвонить, но ушел вместе с аппаратом. Его он сдал в ломбард «Победа» за 1,5 тыс. рублей.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на восемь месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU