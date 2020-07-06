Саратовский ломбард принял у рецидивиста краденый телефон
В Заводском районе Саратова 42-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, ранее мужчина уже был судим.
30 марта он распивал алкоголь у подъезда дома на Огородной. Он попросил у одной из женщин телефон якобы позвонить, но ушел вместе с аппаратом. Его он сдал в ломбард «Победа» за 1,5 тыс. рублей.
Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на восемь месяцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU