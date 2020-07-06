Невнимательность водителей стала причиной ДТП под Саратовом
Вчера, 5 июля, в 12:30 на 319 км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград произошло ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным 44-летний водитель КамАЗ-5511 поворачивал налево, а в это время 53-летняя женщина за рулем Chevrolet Aveo пошла на обгон. Оба не убедились в безопасности маневра и столкнулись.
Госпитализировали 72-летнюю пассажирку из салона иномарки.
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ИСТОЧНИК KP.RU