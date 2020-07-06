В Саратове работникам предприятия выплатили 2 млн рублей долгов по зарплате
Прокуратура Кировского района выявила нарушения трудового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, 60 работников предприятия по производству электроприводов недополучили за март 2020 года 2 млн рублей зарплаты.
После возбуждения административного дела, внесенного в адрес руководства представления и предостережения задолженность погасили.
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ИСТОЧНИК KP.RU