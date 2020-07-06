В массовом ДТП на трассе под Саратовом пострадала женщина

6 Июль 2020 2020-07-06T09:35:01+03:00

Водитель иномарки влетел в три машины

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Вчера, 5 июля, в 15:35 на 698 км трассы Р-22 «Каспий» на подъезде к Сараnову произошло массовое ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 54-летний водитель Mitsubishi Lancer влетел в Lada Granta под управлением 41-летней женщины, Ford Transit, за рулем которого был 37-летний мужчина, Ford Fokus — его вел 44-летний гражданин.

В результате столкновения 54-летняя пассажирку из салона «Мицубиси» госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU