РАНХиГС запустил уникальный курс «Цифровые технологии для трансформации школы»

6 Июль 2020 2020-07-06T09:21:37+03:00

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1 июля 2020 года стартовал второй курс «Цифровые технологии для трансформации школы» масштабной программы профессионального развития руководителей школ России «Цифровая трансформация школы», организованного Министерством просвещения России, Фондом новых форм развития образования и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва).

Программа носит практический характер, что обеспечивается выделенным блоком проектной работы. Каждый курс подразумевает выполнение набора проектных заданий, результаты которых могут быть использованы участниками на разных этапах цифровой трансформации своих школ, а вместе с углубленными проектными заданиями – сформировать и запустить комплексный проект цифровой трансформации. Проектные здания построены так, что для их выполнения руководителям школ необходимо вовлекать коллег по курсам, а также сотрудников своих школ и других участников образовательного процесса. Это обеспечивает практическое использования материалов и результатов программы с первых дней участия. Взаимная оценка и выборочная экспертная оценка выполнения проектных заданий составляют основу текущего контроля и аттестаций участников.

Более 17 000 директоров и заместителей директоров школ 85 субъектов России принимают участие в программе. Уникальный теоретический материал и практические задания подготовили для участников ведущие ученые и эксперты, директора и педагоги школ, представители органов управления образованием, лидеры образовательных проектов, авторы образовательных практик. Технологический партнер программы – компания «Гиперметод», контент-партнеры программы: Школа антропологии будущего РАНХиГС, Ассоциация инновационного развития регионов (АИРР), АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ), Агентство искусственного интеллекта, АНО «Россия — страна возможностей», мастерская управления «Сенеж», компании Skyeng, «Открытая школа», детская школа программирования «Алгоритмика», Core, PitchMe, eНано, производитель научного оборудования для детей «Научные развлечения», Стемфорд, а также фонд Развития Интернет, издательство «Первое сентября» и журнал «Дети в интернете».

- Сегодняшняя реальность требует принципиального переосмысления образования, необходимо меняться и очень быстро. У нашей программы есть цель — оперативно сформировать сообщество «новых» руководителей школ — «цифровых лидеров», которые станут пионерами цифровой трансформации школьного образования в своих регионах, — сформулировал задачи и актуальность программы проректор Президентской академии Иван Федотов.

В программе «Цифровая трансформация школы» рассматривается как переосмысление образовательной деятельности на основе возможностей цифровых технологий в контексте кардинальных изменений экономики, социальной сферы, бизнеса и других сфер. Программа включает четыре логически связанных курса и дополнительный курс с углубленными материалами и проектными заданиями. В каждом курсе предусмотрены блоки теоретического материала, вопросов для самоконтроля, практических заданий и ключевой блок проектных заданий. При этом участники самостоятельно выбирают набор курсов для изучения, уровень погружения, а также наиболее удобный формат изучения материала. Все курсы динамические, корректируются с учетом обратной связи от участников.

- Цифровая трансформация школ позволяет реализовать принципы доступности и равных позиций: директор школы, учитель и ученик находятся в одной цифровой среде. Еще один важный аспект цифровой трансформации — школа из места получения учениками знаний становится проводником к знаниям всего сообщества. Не только ученики и учителя, но и живущие рядом с ними люди получают доступ к лучшим образовательным платформам и ресурсам. А проводником к этим знаниям может и должен выступать учитель — он поможет сориентироваться, что лучше прослушать или прочитать, где найти необходимые знания, как освоить нужные практики, — прокомментировала программу проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей» Мария Афонина.

Второй курс «Цифровые технологии для трансформации школы» знакомит с инструментами реализации сформированных у участников замыслов цифровой трансформации школы. Курс насыщен практическими описаниями подходов к трансформации содержания образования, оценки результатов, обеспечения комплексной безопасности, образовательных форматов, а также конкретных средств и примеров их использования в образовательных организациях России и мира.

Ключевыми результатами программы станут проектирование цифровой трансформации школ участников и профессиональное сообщество лидеров трансформации.

Региональный координационный центр, созданный на базе Центра дополнительного образования Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, продолжает свою работу по организационному сопровождению Программы. РКЦ обеспечивает информационно-техническую поддержку 3335 слушателей из Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Республик Башкортостан и Мордовия.

Участие в программе для руководителей школ – бесплатно. Зарегистрироваться можно на любой курс программы, согласно графику проведения. По итогам успешного прохождения каждого курса выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Подать заявку на участие в программах можно на сайте Проекта: https://dt.ranepa.ru/Registration/.

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ИСТОЧНИК KP.RU