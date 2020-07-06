В общежитии поселка под Энгельсом найден труп
В Энгельсском районе Саратовской области убит 32-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась в общежитии в поселке Приволжский.
В одной из комнат вечером 4 июля было найдено тело 32-летнего мужчины. На голове и шее у него имелись ножевые раны.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержан подозреваемый — 53-летний житель Энгельсского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU