В общежитии поселка под Энгельсом найден труп

6 Июль 2020 2020-07-06T09:07:20+03:00

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В Энгельсском районе Саратовской области убит 32-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась в общежитии в поселке Приволжский.

В одной из комнат вечером 4 июля было найдено тело 32-летнего мужчины. На голове и шее у него имелись ножевые раны.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержан подозреваемый — 53-летний житель Энгельсского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU