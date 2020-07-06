В Саратовской области 99 человек заразились коронавирусом
В Саратовской области зарегистрировано 99 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего в регионе 7 040 человек были инфицированы.
В Саратове на утро 6 июля заражение подтвердилось у 38 человек. В Балаковском районе — у 13, Энгельсском — у семи, В Марксовском заболели шестеро, в Лысогорском пятеро. Еще в 19 районах — четверо и менее случаев.
Среди заболевших двое детей и 39 человек старше 60 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU