2020-07-06T07:53:00+03:00
Общество

Мишустин выделил Саратовской области 66 млн рублей на борьбу с безработицей

На ти деньги власти должны организовать временное трудоустройство для уволенных работников
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Михаил МишустинМихаил Мишустин
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Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении денег на борьбу с безработицей.

66 млн 336 тыс. рублей выделено Саратовской области как межбюджетный трансферт, из резервного фонда Правительства Российской Федерации на снижение напряженности на рынке труда.

По всей стране выделяется 4,1 млрд рублей для организации временного трудоустройства 26,1 тыс. работников, находящихся под риском увольнения и на организацию общественных работ для 54,6 тыс. граждан, обратившихся в органы службы занятости, а также безработных.

Напомним, по данным РИА Новости, еще до пандемии и роста безработицы, в 2019 году, почти каждый пятый житель области существовал за чертой бедности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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