В Саратове алиментщик украл из банкомата 20 тыс. рублей

6 Июль 2020 2020-07-06T07:51:24+03:00

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В Волжском районе Саратова вчера, 5 июля, полиция раскрыла кражу денег из банкомата.

- Днем 1 июля в отдел обратилась 39-летняя женщина и рассказала, что она сняла 20 тыс. рублей в банкомате на Московской и забыла их там же. После деньги кто-то забрал, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция возбудила дело за кражу. Подозреваемым оказался 40-летний мужчина, в 2018 году судимый за неуплату алиментов.

Гражданин сознался в содеянном, но деньги не отдал — оказалось, что он их уже потратил. Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU