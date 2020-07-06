В Саратове алиментщик украл из банкомата 20 тыс. рублей
В Волжском районе Саратова вчера, 5 июля, полиция раскрыла кражу денег из банкомата.
- Днем 1 июля в отдел обратилась 39-летняя женщина и рассказала, что она сняла 20 тыс. рублей в банкомате на Московской и забыла их там же. После деньги кто-то забрал, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полиция возбудила дело за кражу. Подозреваемым оказался 40-летний мужчина, в 2018 году судимый за неуплату алиментов.
Гражданин сознался в содеянном, но деньги не отдал — оказалось, что он их уже потратил. Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU