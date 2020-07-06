Почти каждый пятый житель Саратовской области живет за чертой бедности
Согласно данным РИА Новости, Саратовская область занимает 62 место из 85 российских регионов по уровню доходов населения.
При составлении рейтинга учитывались три фактора: Отношение средних доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, доля населения за чертой бедности и доля населения за чертой крайней бедности (в процентах).
Соотношение средних доходов и стоимости товаров услуг в Саратовской области составило 1,38. Для сравнения – В Ямало-ненецком автономном округе эта цифра 3,11, в Москве - 2,4, в Воронеже - 1,6, в Самаре – 1,56. Самое бедное население в республике Алтай (1,01) и Тыва (0,97).
В Саратовской области по итогам года бедных было 15,5% населения, еще 2% существовали за чертой крайней бедности.
Напомним, это данные 2019 года, до начала пандемии коронавируса и роста безработицы.
ИСТОЧНИК KP.RU