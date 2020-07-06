Почти каждый пятый житель Саратовской области живет за чертой бедности

6 Июль 2020 2020-07-06T07:24:33+03:00

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Согласно данным РИА Новости, Саратовская область занимает 62 место из 85 российских регионов по уровню доходов населения.

При составлении рейтинга учитывались три фактора: Отношение средних доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, доля населения за чертой бедности и доля населения за чертой крайней бедности (в процентах).

Соотношение средних доходов и стоимости товаров услуг в Саратовской области составило 1,38. Для сравнения – В Ямало-ненецком автономном округе эта цифра 3,11, в Москве - 2,4, в Воронеже - 1,6, в Самаре – 1,56. Самое бедное население в республике Алтай (1,01) и Тыва (0,97).

В Саратовской области по итогам года бедных было 15,5% населения, еще 2% существовали за чертой крайней бедности.

Напомним, это данные 2019 года, до начала пандемии коронавируса и роста безработицы.

ИСТОЧНИК KP.RU