2020-07-05T22:36:19+03:00
Происшествия

Водитель и два пассажира пострадали в ДТП под Энгельсом

ВАЗ-2114 столкнулся с Kia
Екатерина Семенова
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В Энгельсском районе Саратовской области вечером в воскресенье 5 июля столкнулись ВАЗ-2114 и Kia.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на автоподъезде Детский санаторий.

По предварительной версии, машины столкнулись около 19 часов. Иномаркой управлял 45-летний водитель, а отечественным авто управлял — 20-летний водитель. Он и двое пассажиров «четырнадцатой», в возрасте 19 и 17 лет, пострадали. Им была оказана разовая медицинская помощь.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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