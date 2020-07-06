Разбойник избил инспектора ДПС под Саратовом

6 Июль 2020 2020-07-05T22:01:33+03:00

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В Саратове мужчину признали виновным в нападении на полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 38-летний мужчина ранее был судим за разбой.

Установлено, что около трех часов ночи 2 марта инспекторы ДПС остановили автомобиль на трассе Саратов — Сызрань — Волгоград, вблизи кемпинга «Саратов». Машина привлекла их внимание своими странными движениями.

Проверка показала, что водитель пьян. Однако мужчина отказался проходить освидетельствование и попросил отпустить его, уверяя, что поедет осторожно. Отказ инспектора привел нарушителя в ярость. Он ударил полицейского в лицо и попытался избить упавшего, но его оттащили. Тем не менее, он сорвал с формы инспектора нагрудный знак.

Мужчина признал свою вину. Его отправили в колонию строгого режима на три года и четыре месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU