Разбойник избил инспектора ДПС под Саратовом
В Саратове мужчину признали виновным в нападении на полицейского.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 38-летний мужчина ранее был судим за разбой.
Установлено, что около трех часов ночи 2 марта инспекторы ДПС остановили автомобиль на трассе Саратов — Сызрань — Волгоград, вблизи кемпинга «Саратов». Машина привлекла их внимание своими странными движениями.
Проверка показала, что водитель пьян. Однако мужчина отказался проходить освидетельствование и попросил отпустить его, уверяя, что поедет осторожно. Отказ инспектора привел нарушителя в ярость. Он ударил полицейского в лицо и попытался избить упавшего, но его оттащили. Тем не менее, он сорвал с формы инспектора нагрудный знак.
Мужчина признал свою вину. Его отправили в колонию строгого режима на три года и четыре месяца.
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ИСТОЧНИК KP.RU