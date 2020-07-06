2020-07-05T21:45:10+03:00
Происшествия

В селе под Саратовом мужчина забил мать молотком по голове

Женщина упрекала его в тунеядстве [фото]
Екатерина Семенова
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Мужчине вынесен приговорМужчине вынесен приговорФото: СУ СКР по Саратовской области
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В Воскресенском районе мужчина убил свою мать.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 34-летнего мужчину признали виновным и приговорили к 10 годам в колонии строгого режима.

В ночь на 20 января мужчина поссорился с 61-летней матерью. Они жили в частном доме села Воскресенское, и женщина упрекнула сына, что он не работает, а тратит ее пенсию. В гневе он сперва ударил мать по лицу, а потом молотком начал бить ее по голове и телу. Также он наносил удары ногами и душил потерпевшую.

Мужчина с матерью жили в частном доме села Воскресенское Фото: СУ СКР по Саратовской области

Мужчина с матерью жили в частном доме села ВоскресенскоеФото: СУ СКР по Саратовской области

После того, как мать умерла, мужчина пошел к соседу, и сообщил, что у него дома лежит труп. До приезда скорой помощи и полиции он попытался скрыть следы преступления — застирал окровавленную одежду и выбросил во двор молоток.

Орудие убийства мужчина выкинул Фото: СУ СКР по Саратовской области

Орудие убийства мужчина выкинулФото: СУ СКР по Саратовской области

Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы и множественные переломы черепа.

Причиной смерти стали множественные переломы черепа Фото: СУ СКР по Саратовской области

Причиной смерти стали множественные переломы черепаФото: СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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