В понедельник 6 июля Саратов ожидает жара до 40 градусов
Осадков не ожидается
Жара в Саратовской области продолжаетсяФото: Александр Уриевский
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В Саратовской области 6 июля обещают переменную облачность, практически без осадков.
Ветер восточный и юго-восточный днём 5-10 м/с.
Температура приятная ночью+16...+21°, сменится днем жарой +35...+40°.
В Саратове без осадков, температура днем +36...+38°.
МЧС напоминает, что по 9 июля по Саратовской области ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше нормы на 9°. В регионе и в областном центре ожидается жара +35°...+40°.
ИСТОЧНИК KP.RU