В понедельник 6 июля Саратов ожидает жара до 40 градусов

6 Июль 2020 2020-07-05T20:56:51+03:00

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В Саратовской области 6 июля обещают переменную облачность, практически без осадков.

Ветер восточный и юго-восточный днём 5-10 м/с.

Температура приятная ночью+16...+21°, сменится днем жарой +35...+40°.

В Саратове без осадков, температура днем +36...+38°.

МЧС напоминает, что по 9 июля по Саратовской области ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше нормы на 9°. В регионе и в областном центре ожидается жара +35°...+40°.

ИСТОЧНИК KP.RU