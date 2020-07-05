Саратовские артиллеристы представят Россию на международных «Армейских играх» в Казахстане

5 Июль 2020 2020-07-05T19:56:16+03:00

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В Саратовской области завершились всеармейские соревнования «Мастера артиллерийского огня – 2020» среди расчетов 120-мм минометных комплексов 2С12А. Они проходили на полигоне «Широкий Карамыш» в Лысогорском районе.

Главный кубок всеармейского конкурса выиграла команда 631 регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск из Саратова. Приз вручил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Второе место заняли военнослужащие Центрального военного округа, третье - команда Восточного военного округа.

Артиллеристы состязались в точности стрельбы из минометного комплекса 2С12А «Сани», пулемета ПКТ, из гранатометов РПГ-7В и автоматов АК-74. Водители минометных расчетов показали преодоление различных препятствий.

Теперь саратовским артиллеристам предстоит выступление на полигоне «Гвардейский» в Казахстане на международном этапе «Армейских международных игр – 2020» с 25 августа по 3 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU