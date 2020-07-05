Неадекватного водителя госпитализировали из машины, которая перекрыла проезд по Соколовой
По предварительным данным, мужчина был под воздействием неизвестного вещества
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У дома №85 на улице Соколовая в Саратове днем 5 июля водитель ВАЗ-2109 мешал проезду машин. На стуки в стекло он не реагировал и очевидцы вызвали спасателей.
Прибывшим спасателям не пришлось вскрывать авто – водитель открыл сам. После осмотра бригада скорой помощи госпитализировала его.
Предположительно, мужчина отравился препаратом неизвестного происхождения.
ИСТОЧНИК KP.RU