2020-07-05T19:44:05+03:00
Происшествия

Неадекватного водителя госпитализировали из машины, которая перекрыла проезд по Соколовой

По предварительным данным, мужчина был под воздействием неизвестного вещества
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У дома №85 на улице Соколовая в Саратове днем 5 июля водитель ВАЗ-2109 мешал проезду машин. На стуки в стекло он не реагировал и очевидцы вызвали спасателей.

Прибывшим спасателям не пришлось вскрывать авто – водитель открыл сам. После осмотра бригада скорой помощи госпитализировала его.

Предположительно, мужчина отравился препаратом неизвестного происхождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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