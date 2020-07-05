Без воды остались пять улиц в Саратове
Сегодня, 5 июля, ряд улиц в Саратове остался без воды.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о Перспективной улице 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, Электронной 12/9, водоснабжение обещают вернуть ориентировочно к 15:00, как только коммунальщики закончат работы.
До 20:00 будут ждать жители четной стороны проспекта Строителей от Антонова до Чемодурова, Вишневой от Курдюмской до проспекта 50 лет Октября, проспекта 50 лет Октября 63-71.
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ИСТОЧНИК KP.RU