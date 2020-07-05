В Саратовской области начался массовый отстрел лис
Вместе с почти пятью тысячами лис отстрелят 16 волков
Лис будут отстреливать без разбора - опытные или молодняк
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В самом конце июня министр – председатель комитета охотничьего хозяйства Саратовской области Игорь попов подписал приказ о выдаче разрешений на отсрел лис и волков.
Согласно документу, на территории региона отстрелят 4735 лис и 16 волков.
Такое массовое истребление объясняется многочисленностью хищников, и необходимо для предотвращения распространения бешенства.
Охота на хищников любого пола и возраста, которая стартовала 1 июля, будет продолжаться по 31 декабря 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU