В Саратовской области начался массовый отстрел лис

5 Июль 2020 2020-07-05T10:57:41+03:00

Лис будут отстреливать без разбора - опытные или молодняк

Вместе с почти пятью тысячами лис отстрелят 16 волков

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В самом конце июня министр – председатель комитета охотничьего хозяйства Саратовской области Игорь попов подписал приказ о выдаче разрешений на отсрел лис и волков.

Согласно документу, на территории региона отстрелят 4735 лис и 16 волков.

Такое массовое истребление объясняется многочисленностью хищников, и необходимо для предотвращения распространения бешенства.

Охота на хищников любого пола и возраста, которая стартовала 1 июля, будет продолжаться по 31 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU