В Саратове еще две женщины стали жертвами телефонных мошенников

5 Июль 2020 2020-07-05T10:43:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волжском районе Саратова 63-летняя женщина успела потерять 83 тысячи рублей, прежде чем догадалась, что ее обманывают. Позвонивший ей «сотрудник банка» предложил установить мобильное приложение на телефон, для защиты от мошенников. После того, как женщина зашла в свой мобильный банк с телефона, программа списала с ее счета 83 тысячи рублей.

От псевдо банкиров пострадала и 39-летняя жительница Октябрьского района. «Сотрудница банка» сообщила в ходе телефонного звонка, что личный кабинет в финансовой организации пытаются взломать злоумышленники, срочно необходимо было защитить счет. Кодами подтверждения, которые пришли в СМС женщина поделилась со звонившей. В результате не досчиталась 44 тыс. рублей на счете.

ИСТОЧНИК KP.RU