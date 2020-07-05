Водитель на Усть-Курдюмском шоссе врезался в столб и слетел в кювет
Мужчина остался жив и отказался от госпитализации
Фото облГИБДД
Изменить размер текста:
На Усть-Курдюмском шоссе перевернулся автомобиль. Авария произошла утром 5 июля, около 6.50, недалеко от поворота на деревню Долгий Буерак.
По данным ГИБДД, 27-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением, врезался в световую опору и затем слетел в кювет, где машина перевернулась.
Прибывшие на место медики ЦМК оказали водителю помощь, и забрали для проведения медосвидетельствования на опьянение.
ИСТОЧНИК KP.RU