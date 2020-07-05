2020-07-05T10:05:38+03:00
Происшествия

Водитель на Усть-Курдюмском шоссе врезался в столб и слетел в кювет

Мужчина остался жив и отказался от госпитализации
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Фото облГИБДДФото облГИБДД
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На Усть-Курдюмском шоссе перевернулся автомобиль. Авария произошла утром 5 июля, около 6.50, недалеко от поворота на деревню Долгий Буерак.

По данным ГИБДД, 27-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением, врезался в световую опору и затем слетел в кювет, где машина перевернулась.

Прибывшие на место медики ЦМК оказали водителю помощь, и забрали для проведения медосвидетельствования на опьянение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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