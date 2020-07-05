В Саратовской области на 5 июля подтвердили 97 новых зараженных коронавирусом

5 Июль 2020 2020-07-05T09:28:07+03:00

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К утру 5 июля в Саратовской области снова почти сотня новых зараженных COVID-19. В оперштабе сообщили о 97 положительных тестах за сутки.

Больше всего полождительных тестов в Саратове – 26, при этом заметный прирост показали Энгельсский и Балашовский районы - по 16 зараженных. В Балаково шесть новых случаевВ новоузенском и Петровском районе по чсетыре, в Ершовском и Питерском – по три. По два новых заболевших в Вольском, Дергачевском, Лысогорском, Новобурасском, Ртищевском и Самойловском районах. По одному коронавирусному пациенту добавилось в Аткарский, Базарно-Карабулакский, Калининский, Красноармейский, Краснокутский, Краснопартизанский и Хвалынский районы.

Среди зараженных с признаками ОРВИ 16 человек, а вот диагноз пневмония – у 57. Без симптомов переносят коронавирус 24 вновь выявленных больных.

Всего с начала пандемии в регионе заразился 6941 человек, 3759 выздоровели, в том числе за последние сутки – 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU