В центре Саратова машина влетела в супермаркет после ДТП

5 Июль 2020 2020-07-05T09:00:05+03:00

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Около полуночи в Саратове в результате столкновения на перекрестке улиц Московская и Чернышевского, автомобиль врезался в здание супермаркета.

Как уточнили в городской ГИБДД, 45-летний водитель KIA RIO не пропустил на перекрестке Mersedes, за рулем которого был 30-летний мужчина. После удара при столкновении KIA вынесло на тротуар, где она врезалась в сдание супермаркета «Юбилейный» («Гроздь»).

Водитель корейской иномарки госпитализирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU