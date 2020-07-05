В центре Саратова машина влетела в супермаркет после ДТП
Водитль машины госпитализирован
ДТП в полночь на Московской 04.07.20. Фото городской ГИБДД
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Около полуночи в Саратове в результате столкновения на перекрестке улиц Московская и Чернышевского, автомобиль врезался в здание супермаркета.
Как уточнили в городской ГИБДД, 45-летний водитель KIA RIO не пропустил на перекрестке Mersedes, за рулем которого был 30-летний мужчина. После удара при столкновении KIA вынесло на тротуар, где она врезалась в сдание супермаркета «Юбилейный» («Гроздь»).
Водитель корейской иномарки госпитализирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU