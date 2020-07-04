В Саратове нашли водителя, который сбил пешехода у «Метро» и скрылся
Им оказался 23-летний водитель ВАЗ-2114
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Сотрудники Госавтоинспекции накануне, 3 июля установили личность водителя, который на своем ВАЗ-2114 сбил пешехода и скрылся с места аварии.
ДТП произошло 26 июня возле гипермаркета «Метро». 35-летний мужчина был сбит на пешеходном переходе, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Бросившего человека на дороге отыскали, это 23-летний местный житель. Пока его привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП.
Ему грозит лишение водительских прав от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.
ИСТОЧНИК KP.RU