В Саратове нашли водителя, который сбил пешехода у «Метро» и скрылся

4 Июль 2020 2020-07-04T11:29:21+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции накануне, 3 июля установили личность водителя, который на своем ВАЗ-2114 сбил пешехода и скрылся с места аварии.

ДТП произошло 26 июня возле гипермаркета «Метро». 35-летний мужчина был сбит на пешеходном переходе, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Бросившего человека на дороге отыскали, это 23-летний местный житель. Пока его привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП.

Ему грозит лишение водительских прав от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

ИСТОЧНИК KP.RU