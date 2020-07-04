Жительница Саратова перевела мошенникам 1,12 млн рублей
ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников
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В полицию Саратова 3 июля обратилась 33-летняя местная жительница которая лишилась более миллиона рублей.
Выяснилось, что 1 июля ей позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что по ее карте проводятся мошеннические действия. Чтобы уберечь деньги от мошенников саратовчанку убедили отправиться к банкомату и совершить ряд операций. В итоге со счета списали 100 тысяч рублей, а на следующий день еще 1 млн 26 тысяч. «Банковские работники» объяснили, что надо «спасать» все деньги.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU