Жительница Саратова перевела мошенникам 1,12 млн рублей

4 Июль 2020 2020-07-04T10:59:09+03:00

ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников

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В полицию Саратова 3 июля обратилась 33-летняя местная жительница которая лишилась более миллиона рублей.

Выяснилось, что 1 июля ей позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что по ее карте проводятся мошеннические действия. Чтобы уберечь деньги от мошенников саратовчанку убедили отправиться к банкомату и совершить ряд операций. В итоге со счета списали 100 тысяч рублей, а на следующий день еще 1 млн 26 тысяч. «Банковские работники» объяснили, что надо «спасать» все деньги.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU