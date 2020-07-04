В Саратове пьяный водитель китайского авто сбил пешехода и влетел в кучу щебня

4 Июль 2020 2020-07-04T10:50:03+03:00

ДТП на улице Чехова 3 июля 2020 года

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На улице Чехова в Саратове вечером 3 июля пьяный водитель сбил пешехода и попытался скрыться.

Как уточнили в городской ГИБДД, около 22.00 у дома №2 42-летний водитель китайского авто Brilliance не убедился в безопасности маневра и наехал на пешехода, 31-летнего мужчину.

После этого водитель продолжил движение, но уехал недалеко – врезался в кучу щебня. Здесь его и застали сотрудники ГИБДД.

В результате в больнице оказались и пешеход и водитель китайского авто. Как установлили сотрудники ГИБДД,м водитель был пьян.

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ИСТОЧНИК KP.RU