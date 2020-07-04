В Саратове пьяный водитель китайского авто сбил пешехода и влетел в кучу щебня
ДТП произошло на улице Чехова
ДТП на улице Чехова 3 июля 2020 года
Изменить размер текста:
На улице Чехова в Саратове вечером 3 июля пьяный водитель сбил пешехода и попытался скрыться.
Как уточнили в городской ГИБДД, около 22.00 у дома №2 42-летний водитель китайского авто Brilliance не убедился в безопасности маневра и наехал на пешехода, 31-летнего мужчину.
После этого водитель продолжил движение, но уехал недалеко – врезался в кучу щебня. Здесь его и застали сотрудники ГИБДД.
В результате в больнице оказались и пешеход и водитель китайского авто. Как установлили сотрудники ГИБДД,м водитель был пьян.
.
ИСТОЧНИК KP.RU