2020-07-04T10:05:06+03:00
Здоровье

Росстат назвал Саратовскую область лидером по заболеваемости сифилисом

Регион по итогам 2019 года уже был признан антилидером впо этому заболеванию
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Росстат назвал Саратовскую область лидером по распространению сифилиса. Такие данные опубликованы накануне по итогам отчетом за первые четыре месяца 2020 года.

Показатель заболеваемости сифилисом в регионе в 2,4 раза превышает общероссийский. Следом за Саратовской в этом нерадостном рейтинге идут Ингушетия, Калужская и Томская области (выше, чем в среднем по РФ в 2,1с – 2,3 раза).

Напомним, по итогам первых трех месяцев на первом месте была Ингушетия, где уровень заболеваемости был выше общероссийского в 2,7 раза.

По итогам 2019 года Саратовская область уже признавалась антилидером в России по количеству заболевших сифилисом.

В Саратовском минздраве большое количество заразившихся объясняют широтой обследований и применением высокочувствительных тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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