Росстат назвал Саратовскую область лидером по заболеваемости сифилисом
Росстат назвал Саратовскую область лидером по распространению сифилиса. Такие данные опубликованы накануне по итогам отчетом за первые четыре месяца 2020 года.
Показатель заболеваемости сифилисом в регионе в 2,4 раза превышает общероссийский. Следом за Саратовской в этом нерадостном рейтинге идут Ингушетия, Калужская и Томская области (выше, чем в среднем по РФ в 2,1с – 2,3 раза).
Напомним, по итогам первых трех месяцев на первом месте была Ингушетия, где уровень заболеваемости был выше общероссийского в 2,7 раза.
По итогам 2019 года Саратовская область уже признавалась антилидером в России по количеству заболевших сифилисом.
В Саратовском минздраве большое количество заразившихся объясняют широтой обследований и применением высокочувствительных тестов.
ИСТОЧНИК KP.RU