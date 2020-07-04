«Т Плюс» перекрыла улицу Пугачева в Саратове
На весь день закрыт участок от Шелковичной до Белоглинской
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Саратовский филиал «Т Плюс» сегодня, 4 июля, перекрывает для ремонтных работ улицу Пугачева. Проезд будет невозможенн на промежутке от улицы Шелковичная до Белоглинской.
Для безопасности на месте ремонта обещают выставить предупреждающие знаки и ограждения.
С ремонтом обещают закончить до 21.00 сегодня, 4 июля.
Водителей просят заранее изменить свои маршруты в объезд этого участка.
ИСТОЧНИК KP.RU