2020-07-04T09:54:22+03:00
Общество

«Т Плюс» перекрыла улицу Пугачева в Саратове

На весь день закрыт участок от Шелковичной до Белоглинской
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Саратовский филиал «Т Плюс» сегодня, 4 июля, перекрывает для ремонтных работ улицу Пугачева. Проезд будет невозможенн на промежутке от улицы Шелковичная до Белоглинской.

Для безопасности на месте ремонта обещают выставить предупреждающие знаки и ограждения.

С ремонтом обещают закончить до 21.00 сегодня, 4 июля.

Водителей просят заранее изменить свои маршруты в объезд этого участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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