В Саратовской области 98 новых заразившихся коронавирусом

4 Июль 2020 2020-07-04T09:17:19+03:00

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На утро 4 июля в Саратовской области выявлено 98 новых заразившихся коронавирусом. Они проживают в девяти районах области.

Больше всего случаев 65 – в Саратове, в Энгельсском районе – 15, в Балаковском — 11.

По одному случаю в Вольском, Дергачевском, Ершовском, Пугачевском и Саратовском. Два заражения в Краснокутском районе.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 6844 человек. Выздоровели с начала эпидемии 3748 человек, за сутки — 68.

Из вновь выявленных пациентов с пневмонией — 63, с признаками ОРВИ — 25, с бессимптомным течением — 10.

Больше всего новых больных среди лиц старше 60 лет – 35 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU