В Ленинском районе Саратова такси Logan столкнулось с ВАЗом, трое пострадавших

3 Июль 2020 2020-07-03T22:10:25+03:00

Одного спасателям пришлось доставать из искореженного авто

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером 3 июля на 1-ом проезде Танкистов, 24 напротив автомойки Car Wash.

Дорогу не поделили Renault Logan одной из служб такси и ВАЗ-2114.

Как сообщил сайт ЧП-Саратов, областным спасателям, которые прибыли на вызов, пришлось вынимать из искореженного ВАЗа 29-летнего водителя 1991 г.р. его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В такси Logan пострадал 44-летний водитель и 46-летняя пассажирка. Они воспользовались помощью медиков на месте и от госпитализации отказались.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU