В Ленинском районе Саратова такси Logan столкнулось с ВАЗом, трое пострадавших
Авария произошла вечером 3 июля на 1-ом проезде Танкистов, 24 напротив автомойки Car Wash.
Дорогу не поделили Renault Logan одной из служб такси и ВАЗ-2114.
Как сообщил сайт ЧП-Саратов, областным спасателям, которые прибыли на вызов, пришлось вынимать из искореженного ВАЗа 29-летнего водителя 1991 г.р. его госпитализировали в тяжелом состоянии.
В такси Logan пострадал 44-летний водитель и 46-летняя пассажирка. Они воспользовались помощью медиков на месте и от госпитализации отказались.
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ИСТОЧНИК KP.RU